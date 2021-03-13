***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle 2021 Yılı Mart ayı pandemi döneminde uygulanacak kira indirimi hakkında KAP açıklamasıİçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan yeni kararlar ve kısıtlamalarda yapılan genişletmeler dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla· Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması,· Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması,Koşullarını yerine getiren zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece Mart ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere1- Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetine geçici süreyle ara veren işletmelere kira tahakkuk ettirilmemesine,2- Pandemi öncesinde kira bedellerine %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine,3- Kiralama koşul ve sektörler dikkate alınarak yapılan değerlemeyle, aylık kira bedelleri veya ciro oranlarına %70'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına,4- 1 ve 3. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan ise kira sözleşmesi ile belirlenen ciro oranı üzerinden kira tahsil edilmesine,Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918102BIST