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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2021 18:16



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Mart 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirler ve kısıtlamalarda yapılan yeni düzenlemeler dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla  
•Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması,  •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane ve bazı hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece 2021 Nisan ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetine geçici süreyle ara veren işletmelere kira tahakkuk ettirilmemesine, 2-Pandemi öncesinde bazı kiracılara sözleşme koşulları dikkate alınarak yapılan değerleme ile kira bedellerine %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine,  3-Kiralama koşul ve sektörler dikkate alınarak kiracı bazında yapılan değerlemeyle, aylık veya aylık asgari kira bedellerine %80'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına,  4-1 ve 3. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan ise kira sözleşmesi ile belirlenen ciro oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926901


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