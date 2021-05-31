***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08/05/2021 - 08/05/2022 tarihlerini kapsayan dönem için toplam 22.000.000 TL teminat tutarlı Yönetici Sorumluluk Sigortası, Chubb European Group Limited Şirketin'den temin edilmiştir. İş bu açıklama 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 361. Maddesi ile 03/01/2014 tarih ve 28871 Sayılı II-17.1 Seri nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim lkelerine ilişkin 4.2.8. maddesi gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938937BIST