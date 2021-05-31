***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 11:00
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08/05/2021 - 08/05/2022 tarihlerini kapsayan dönem için toplam 22.000.000 TL teminat tutarlı Yönetici Sorumluluk Sigortası, Chubb European Group Limited Şirketin'den temin edilmiştir. İş bu açıklama 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 361. Maddesi ile 03/01/2014 tarih ve 28871 Sayılı II-17.1 Seri nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim lkelerine ilişkin 4.2.8. maddesi gereği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938937
BIST
15:251.428
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.424
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524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ESEN
|31,68
|143.887.854
|% 10,00
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|KONTR
|72,60
|11.674.863
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,06
|59.067.644
|% 9,84
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|NATEN
|38,64
|91.328.485
|% 9,21
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|CASA
|157,00
|1.627.063
|% 8,88
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|RODRG
|14,10
|712.129
|% -4,99
|
|UMPAS
|1,37
|39.153
|% -4,86
|
|TLMAN
|36,14
|70.473.458
|% -4,34
|
|IHLGM
|1,06
|31.376.452
|% -3,64
|
|SEYKM
|23,94
|17.115.382
|% -3,62
|
|TRILC
|40,30
|164.634.979
|% 1,56
|
|ESEN
|31,68
|143.887.854
|% 10,00
|
|CANTE
|8,71
|133.779.667
|% 0,58
|
|YAYLA
|3,76
|109.201.808
|% -2,34
|
|NATEN
|38,64
|91.328.485
|% 9,21
|
|IHLGM
|1,06
|31.376.452
|% -3,64
|
|YAYLA
|3,76
|109.201.808
|% -2,34
|
|PEKGY
|1,05
|18.735.644
|% 0,96
|
|CANTE
|8,71
|133.779.667
|% 0,58
|
|GWIND
|4,08
|39.958.832
|% -0,97
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5176
|8,5189
|% 0,32
|
|Euro
|10,4111
|10,4163
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0351
|12,0955
|% 0,01
|
|Frank
|9,4423
|9,4992
|% 0,35
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|Riyal
|2,2650
|2,2764
|% 0,33
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.910
|3,09
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.441
|3.530
|17,63
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,53
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,34
|0,27
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|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,09
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|1,66
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