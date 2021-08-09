***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 19:10
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecine ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kaldırılan tedbirler ve kısıtlamalarda yapılan genişletmelerle çalışma gün ve saatleri normale dönen Panora AVM'nin ziyaretçi sayı ve mağaza cirolarında olumlu gelişmelerin yaşandığı gözlemlenmiştir. Kalıcı normalleşmeye geçiş yaşadığımız bu süreçte, bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler harici mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda sadece 2021 yılı Ağustos ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Pandemi öncesi %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2-Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %25'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, 3-1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956364
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0141
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05479,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -8,77
|Açılış
|: 479,76
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6332
|8,6348
|% 0,22
|
|Euro
|10,1603
|10,1688
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9273
|11,9872
|% 0,10
|
|Frank
|9,3528
|9,4091
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2965
|2,3081
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-36,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,27
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|-1,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE