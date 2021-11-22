***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 18:30
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Osman TOKUR görevinden istifa etmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979023
BIST
18:051.755
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
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|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
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|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
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|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
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|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
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|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
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|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
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|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
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|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
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|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
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|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
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|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3647
|11,4200
|% 1,50
|
|Euro
|12,7992
|12,8628
|% 1,22
|
|Sterlin
|15,2885
|15,3652
|% 1,38
|
|Frank
|12,2385
|12,3123
|% 1,41
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|Riyal
|3,0376
|3,0529
|% 1,57
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-31,44
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|Altın Gr.
|668
|668
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
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|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|8,97
|8,97
|0,07
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|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,50
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