***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Can ÖZTÜRK 21.02.2022 tarihi itibariyle istifa ettiğini Şirketimize bildirmiştir. Mevzuatta öngörülen süre içerisinde söz konusu görev için yeni bir görevlendirme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003242BIST