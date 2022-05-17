***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08/05/2022 - 08/05/2023 tarihlerini kapsayan dönem için toplam 22.000.000 TL teminat tutarlı Yönetici Sorumluluk Sigortası, 'nden temin edilmiştir. Chubb European Group SETürkiye Şubesiİş bu açıklama 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 361. Maddesi ile II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. numaralı Kurumsal Yönetim lkesi gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031018BIST