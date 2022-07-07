***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 23:25
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 7 Temmuz 2022 tarihli toplantısında
Kiracılarımızın önümüzdeki dönem bütçelerine finansal destek sağlamak amacıyla piyasa koşulları, kiracıların faaliyet gösterdikleri sektör, kiracıların AVM içerisindeki konumu, kendi kira sözleşmelerindeki taahhütlerini yerine getirme performansları, AVM işletme kurallarına uyum performansları ve AVM'ye sağladıkları katkılar göz önünde bulundurularak Temmuz 2022 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, bazı kiracıların asgari kiralarına karar ekinde yer alan değişen oranlarda iskonto uygulanmasına, bazı kiracılara da iskonto uygulanmamasına ve bu uygulanan iskontoların konuya ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043884
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,2993
En Düşük
17,2194
18:0517,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 17,5700
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,5980
En Düşük
17,5128
18:05965,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 965,90
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
967,06
En Düşük
963,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2573
|17,2675
|% 0,00
|
|Euro
|17,4998
|17,5980
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6943
|20,7981
|% 0,05
|
|Frank
|17,6582
|17,7646
|% 0,10
|
|Riyal
|4,5856
|4,6086
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.741
|-0,16
|
|Altın Gr.
|965
|966
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.455
|6.587
|1,00
|
|Yarım
|3.160
|3.221
|1,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,02
|