***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 07.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ve diğer muhtelif görevler mevcuttur. Evet 13.14 - Bağımsız Üye Değil -SALİH BEZCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 25.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Besa Gayrimenkul Dan Trz Otom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Besa İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Besa Kule İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Besa Marin Trz İşl A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Besa Müheahhitlik Yat Mim İnş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Besa Tema Gayrimenkul Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Besa Tema İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Sb1 Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Besa Yönetim Dan ve Yat. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Denizyaka Trz Yat İnş ve işl A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Plato Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Salih Bezci Yönetim Danış. Yat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Tasfiye Halinde Fırattur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Besa Marin Otelcilik Trz İşl A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Panora İşl. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 11.84 - Bağımsız Üye Değil -ZEKERİYA FINDIKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.02.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş. YK Üyesi . Eskihisar İnş. ve Yat. A.Ş. YK Üyesi . Eskihisar İnş. Malz. A.Ş. YK Üyesi. Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi . Panora İşl. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi . Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi . Eskihisar Yedek Parça A.Ş. YK Üyesi . Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş. YK Üyesi . Eskihisar 2. El Oto. A.Ş. YK Üyesi . Ekalp İnş. Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi . Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi . Evet 0.19 - Bağımsız Üye Değil -OSMAN TOKUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Söğütözü İnş. ve İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi . Tokur Ağaç Ltd. Şti. İşletme Müdürü . Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi . Evet 3.88 - Bağımsız Üye Değil -LÜTFİ BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Borpet Ltd. Şti ve Bortek A.Ş. Yönetim Kurulu Başanı Evet - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiNUSRET TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.02.2021 İcrada Görevli Mevcut değil Armada İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi,Söğütözü İnşaat ve İşletme Anonim Şirketi, Cihan Organize Kağıt ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptmaktadır. Ayrıca ENM Uluslararası İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi?nin 2016 yılında itibaren sahibi ve yetkilisi olarak görevini sürdürmektedir. Evet Bağımsız Üye Değil -VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ?Nuh Çimento A.Ş. ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası yönetim kurulu üyesi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7063ab7f0170874981a86f21 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıŞENOL ALPARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SS. Kentincek Konut Yapı Kooperatifi Yönt. Kurulu Bşk. Merih Savunma Ticaret AŞ Genel Müdürü Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7063ab7f0170874981a86f21 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914428BIST