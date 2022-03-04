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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2022 19:57
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ESRA ADA VURAL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.02.2022 0 312 490 58 56 esra.ada@panoragyo.com SPF İleri Düzey- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200093 - 700134
ABDULLAH ALICIOĞLU Muhasebe Müdür Yardımcısı 05.09.2014 0 312 490 58 56 abdullah.alicioglu@panoragyo.com - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT BAŞKAYA Panora G.Y.O. A.Ş. Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür & Muhasebe Müdürü -
HABİP SELÇUK ŞİŞMAN Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Gravis Yönetim Danışmanlık A.Ş. Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007533


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INVES 27,28 268.734.806 % 10,00  
YUNSA 14,59 40.900.738 % 9,95  
MEDTR 11,93 22.668.710 % 9,95  
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Riyal 3,7811 3,8001 % 0,83  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 24,71  
Altın Gr. 898 898 19,17  
Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,37  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,27  
B. Petrol 114 114 3,27  
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