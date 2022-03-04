***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoESRA ADA VURAL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.02.2022 0 312 490 58 56 esra.ada@panoragyo.com SPF İleri Düzey- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200093 - 700134ABDULLAH ALICIOĞLU Muhasebe Müdür Yardımcısı 05.09.2014 0 312 490 58 56 abdullah.alicioglu@panoragyo.com - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT BAŞKAYA Panora G.Y.O. A.Ş. Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür & Muhasebe Müdürü -HABİP SELÇUK ŞİŞMAN Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Gravis Yönetim Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007533BIST