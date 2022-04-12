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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 18:15
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ESRA ADA VURAL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.02.2022 0 312 490 58 56 yatirimciiliskileri@panoragyo.com SPF İleri Düzey- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200093 - 700134
ABDULLAH ALICIOĞLU Muhasebe Müdür Yardımcısı 05.09.2014 0 312 490 58 56 yatirimciiliskileri@panoragyo.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019769


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,66 3.000.900 % 10,00  
CLEBI 257,60 80.541.352 % 9,99  
MMCAS 3,20 1.547.187 % 9,97  
KONKA 19,87 344.160.645 % 9,96  
TSPOR 6,32 397.491.761 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,5792 14,5969 % -0,44  
Euro 15,8155 15,8374 % -0,80  
Sterlin 18,9823 19,0775 % -0,34  
Frank 15,6469 15,7411 % -0,24  
Riyal 3,8809 3,9004 % -0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 927 927 6,21  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,47  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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