***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 07.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 13.14 - Bağımsız Üye Değil Hayır -İSMAİL MERT FIRAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 26.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tahin Ve Susam Sanayi A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sf Yıldız Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Forsaş Yapı İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Saab Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sy Güneş Enerjisi A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Kaf Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Yalıkavak1 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yalıkavak2 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yenal Vasıflı Çelik A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Fıratoman İnşaat Dekorasyon A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Meksis Mekanik Sistemler A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Merkür Uluslararası Gayrimenkul A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Mke Ankaragücü Spor Kulübü (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Bağımsız Üye Değil Hayır -ZEKERİYA FINDIKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.02.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. `lerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.1672 - Bağımsız Üye Değil Hayır -KORAY AKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akar Ltd. Şti. - Müdür, Koray Akar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Roxtech Yazılım ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil HayırLATİF TOKUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2023 İcrada Görevli Değil - Tokur Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122477 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİSMAİL KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 26.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Çimento A.Ş. Bağimsiz yönetim kurulu üyesi , Eskihisar inşaat A.Ş. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122477 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyesi Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Levent Yapılandırma Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi, Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, QUA Granit A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. Danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122477 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131441BIST