***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.08.2021 18:34
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/05/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2021
Karar Sayısı
883
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: (II-14.1) Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 faaliyet dönemine ait solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloları Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, PANORA GYO A.Ş. Salih BEZCİ Zekeriya FINDIKOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957374
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0838
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
18:05486,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 9,39
|Açılış
|: 486,97
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
487,40
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6566
|8,6602
|% 0,72
|
|Euro
|10,1687
|10,1743
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0302
|% 1,01
|
|Frank
|9,3598
|9,4161
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3023
|2,3139
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|20,95
|
|Altın Gr.
|487
|487
|9,26
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem