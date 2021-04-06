***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.04.2021 16:35
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim İç Yönergesi kapsamında oluşturulan çalışma komitelerinde görev alacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenerek atamalarını yapmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Başkan: Vahdettin Ertaş Üye : Yusuf Dağcan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan : Vahdettin Ertaş Üye : Can Öztürk Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan : Yusuf Dağcan Üye : Lütfi Baş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923858
BIST
17:531.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:538,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:539,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:53456,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,67
|Açılış
|: 456,68
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SARKY
|15,29
|125.745.852
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.176.322
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|212.797
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.550.313
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.434.727
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.296.169
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|FENER
|38,50
|1.113.762.925
|% 1,96
|
|GUBRF
|77,70
|1.056.174.063
|% -0,32
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|225.999.268
|% -0,72
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|291.133.607
|% -2,23
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1485
|8,1613
|% 0,73
|
|Euro
|9,6578
|9,6677
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2594
|11,3159
|% 0,29
|
|Frank
|8,6979
|8,7503
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,68
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|14,99
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,12
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|2,07
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL