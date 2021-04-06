***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim İç Yönergesi kapsamında oluşturulan çalışma komitelerinde görev alacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenerek atamalarını yapmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Başkan: Vahdettin Ertaş Üye : Yusuf Dağcan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan : Vahdettin Ertaş Üye : Can Öztürk Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan : Yusuf Dağcan Üye : Lütfi Başhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923858BIST