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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

06.04.2021 16:35



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim İç Yönergesi kapsamında oluşturulan çalışma komitelerinde görev alacak üyeleri aşağıdaki şekilde  belirlenerek atamalarını yapmıştır.  Denetimden Sorumlu Komite Başkan: Vahdettin Ertaş Üye : Yusuf Dağcan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan : Vahdettin Ertaş Üye : Can Öztürk Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan : Yusuf Dağcan Üye : Lütfi Baş  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923858


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