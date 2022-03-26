***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.KOMİTELER :1-Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan : Vahdettin ERTAŞÜye : İsmail KÖKSAL2- Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : İsmail KÖKSALÜye : Vahdettin ERTAŞÜye : Esra Ada Vural (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)3- Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan : Vahdettin ERTAŞÜye : İsmail KÖKSALhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013318BIST