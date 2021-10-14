***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM END. VE TİC. A.Ş.'nin 300.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/10/2021 tarihli ve 2021/49 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi, İhraç Belgesi Eki, Yönetim Kurulu Kararı ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970773BIST