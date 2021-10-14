***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
14.10.2021 16:26
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM END. VE TİC. A.Ş.'nin 300.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/10/2021 tarihli ve 2021/49 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi, İhraç Belgesi Eki, Yönetim Kurulu Kararı ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970773
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1150
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1279
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 7,19
|Açılış
|: 531,05
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,36
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1865
|9,1926
|% 1,27
|
|Euro
|10,6628
|10,6715
|% 1,21
|
|Sterlin
|12,5273
|12,5901
|% 1,28
|
|Frank
|9,9046
|9,9643
|% 1,17
|
|Riyal
|2,4420
|2,4542
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,97
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,69
|