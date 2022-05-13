***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.05.2022 18:10
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSPLENK2314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.500.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 5,0234 12.583.617 Evet
2 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 4,8151 12.061.825,5 Evet
3 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 27.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.500.000 TL nominal değerli TRSPLENK2314 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030326
BIST