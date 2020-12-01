***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.12.2020 09:29
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890665
BIST
10:451.300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,54
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.300
10:457,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8810
En Düşük
7,7988
10:459,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0912
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4360
En Düşük
9,3064
10:45450,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,37
|Açılış
|: 450,39
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,43
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:45
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|35.662.137
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|36.965.046
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|3.579.871
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.937.009
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|KNFRT
|16,80
|5.048.904
|% -5,46
|
|GARAN
|8,94
|356.372.980
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,20
|271.104.447
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,97
|222.383.183
|% 1,43
|
|TKNSA
|12,79
|209.826.791
|% 5,44
|
|PETKM
|4,26
|182.304.635
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,20
|271.104.447
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,97
|222.383.183
|% 1,43
|
|PETKM
|4,26
|182.304.635
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,46
|59.723.187
|% 0,69
|
|GARAN
|8,94
|356.372.980
|% 2,17
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8721
|7,8788
|% 0,68
|
|Euro
|9,4233
|9,4270
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,4458
|10,4982
|% 0,44
|
|Frank
|8,6036
|8,6554
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0810
|2,0914
|% 0,03
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,63
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|0,08
|
|B. Petrol
|47,53
|47,53
|-0,35
|