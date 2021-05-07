***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 10:04
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935127
BIST
11:191.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:198,2947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:1910,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
11:19485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,43
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:17
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|82,80
|86.433.635
|% 8,31
|
|VAKFN
|15,54
|3.539.142
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,96
|39.771.376
|% -5,77
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|KOZAL
|130,20
|913.755.241
|% 6,29
|
|PETKM
|6,69
|813.294.803
|% -3,04
|
|KRDMD
|8,25
|457.905.202
|% -0,36
|
|TUPRS
|93,65
|295.613.173
|% 2,13
|
|THYAO
|12,89
|254.515.079
|% -0,31
|
|PETKM
|6,69
|813.294.803
|% -3,04
|
|KRDMD
|8,25
|457.905.202
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,09
|79.804.605
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|183.330.297
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,14
|25.697.220
|% -0,87
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2904
|8,2921
|% 0,27
|
|Euro
|10,0224
|10,0284
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5150
|11,5728
|% 0,54
|
|Frank
|9,1050
|9,1599
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2052
|2,2163
|% 0,33
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,21
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,02
|