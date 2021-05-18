***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:05
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936697
BIST
09:551.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.462
En Düşük
1.461
09:558,3324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
09:5510,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0538
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
09:55500,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 500,85
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3280
|8,3324
|% 0,25
|
|Euro
|10,1541
|10,1634
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,7750
|11,8341
|% 0,50
|
|Frank
|9,2183
|9,2738
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% 0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|4,53
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,58
|28,61
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,10
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,24
|