***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 17:14
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952283
BIST
17:041.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:048,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:0410,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:04494,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 494,89
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KATMR
|3,19
|50.614.353
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.763.181
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.951.302
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.198.151
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.087.368
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.183.320
|% -9,91
|
|METUR
|6,73
|98.287.045
|% -6,92
|
|AVHOL
|5,44
|14.835.777
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,20
|61.147.599
|% -5,45
|
|TMSN
|17,39
|118.353.234
|% -3,92
|
|GARAN
|8,20
|595.205.720
|% 0,00
|
|THYAO
|12,58
|557.384.566
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,54
|513.193.011
|% 0,67
|
|PETKM
|5,64
|496.876.677
|% 1,08
|
|EREGL
|18,69
|481.936.484
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,26
|313.836.572
|% -0,44
|
|PETKM
|5,64
|496.876.677
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,56
|205.467.217
|% 0,39
|
|KARSN
|4,04
|298.184.586
|% 2,28
|
|GARAN
|8,20
|595.205.720
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5624
|8,5688
|% 0,11
|
|Euro
|10,0672
|10,1298
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8291
|11,8884
|% -0,13
|
|Frank
|9,3098
|9,3659
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-3,65
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-14,19
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,86
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,82
|73,82
|0,30
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18GWIND
Yüzde 4.06 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 098, 524 adet işlem
-
17:17TUREX
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 073, 871 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 73 artarak (% 0.05 ) 1, 461
-
17:15XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 8, 762.00 milyon TL de
-
17:14KTSKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.21 lira fiyatla işlem gören hissede 723, 842 adet işlem