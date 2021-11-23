***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:33
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979094
BIST
13:201.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 26,78
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:2012,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 8,20%
|| 0,9351
|Açılış
|: 12,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:2013,9083
En Yüksek
|Değişim
|: 8,47%
|| 1,0858
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:20710,72
En Yüksek
|Değişim
|: 7,30%
|| 48,38
|Açılış
|: 710,72
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:20
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.897.281
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.067.780
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.748.376
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|46.890.331
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.668.374
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,33
|606.376.449
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|108.073.164
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,75
|2.180.035.598
|% 5,17
|
|SISE
|11,84
|2.033.580.672
|% 5,62
|
|GARAN
|11,82
|1.799.945.312
|% -1,01
|
|EREGL
|23,20
|1.400.770.581
|% 7,61
|
|THYAO
|18,10
|1.107.488.843
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,49
|904.605.957
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,75
|2.180.035.598
|% 5,17
|
|ODAS
|1,58
|379.430.189
|% -3,66
|
|SISE
|11,84
|2.033.580.672
|% 5,62
|
|GARAN
|11,82
|1.799.945.312
|% -1,01
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3035
|12,3413
|% 8,20
|
|Euro
|13,8684
|13,9083
|% 8,47
|
|Sterlin
|16,3909
|16,4731
|% 7,62
|
|Frank
|13,1475
|13,2267
|% 7,96
|
|Riyal
|3,2648
|3,2812
|% 7,70
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,30
|
|Altın Gr.
|714
|714
|51,87
|
|Cumhuriyet
|4.646
|4.717
|298,00
|
|Tam
|4.680
|4.815
|368,70
|
|Yarım
|2.262
|2.329
|178,35
|
|Çeyrek
|1.135
|1.165
|89,17
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,50
|9,51
|0,64
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|-0,89
|