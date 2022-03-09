***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 11:44
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008653
BIST
11:302.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 38,21
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:3014,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1865
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:3016,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,2720
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:30963,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,53
|Açılış
|: 963,54
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
964,31
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GZNMI
|16,94
|131.014
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|268.282
|% 9,94
|
|SASA
|55,75
|994.381.545
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|43.700.441
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,42
|4.136.866
|% -3,93
|
|BRLSM
|9,30
|8.349.801
|% -3,63
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|YUNSA
|14,47
|13.420.219
|% -3,40
|
|HALKB
|4,48
|13.399.999.997
|% 1,59
|
|THYAO
|26,34
|1.983.897.782
|% 4,11
|
|KRDMD
|15,03
|1.261.470.608
|% 3,02
|
|KOZAL
|144,30
|1.138.374.083
|% -0,21
|
|SASA
|55,75
|994.381.545
|% 9,85
|
|HALKB
|4,48
|13.399.999.997
|% 1,59
|
|KRDMD
|15,03
|1.261.470.608
|% 3,02
|
|THYAO
|26,34
|1.983.897.782
|% 4,11
|
|YKBNK
|3,68
|262.269.475
|% 1,66
|
|SISE
|13,48
|900.056.763
|% 4,42
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6121
|14,6269
|% 1,22
|
|Euro
|16,0052
|16,0551
|% 1,59
|
|Sterlin
|19,1903
|19,2865
|% 1,61
|
|Frank
|15,7205
|15,8152
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 1,33
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,95
|
|Altın Gr.
|962
|962
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,74
|
Seans Raporu
11:29
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11:43TEKTU
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11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 07 artarak (% 2.22 ) 2, 308
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11:40XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 12, 918.00 milyon TL de