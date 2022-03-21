***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2022 15:21
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011741
BIST
15:272.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 25,76
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.175
En Düşük
2.152
15:2714,8326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0430
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
15:2716,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0199
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
15:27917,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,63
|Açılış
|: 917,57
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PENTA
|419,20
|35.921.234
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|36.524.290
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.583
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|65.749.141
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.546.074
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|154.818.380
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,85
|2.282.679
|% -7,55
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|PAMEL
|95,45
|5.517.248
|% -4,84
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|THYAO
|27,88
|1.522.549.503
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,94
|1.382.624.112
|% 1,29
|
|EREGL
|36,40
|1.267.815.494
|% 0,66
|
|GARAN
|11,84
|1.165.793.077
|% 0,08
|
|SISE
|13,91
|1.056.611.548
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,31
|311.690.589
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,99
|519.152.818
|% 2,05
|
|GARAN
|11,84
|1.165.793.077
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,94
|1.382.624.112
|% 1,29
|
|PETKM
|8,77
|805.640.803
|% 1,27
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8292
|14,8326
|% 0,29
|
|Euro
|16,3725
|16,3836
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,4363
|19,5338
|% 0,02
|
|Frank
|15,8680
|15,9636
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9427
|3,9625
|% 0,30
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,10
|
|Altın Gr.
|917
|918
|3,71
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|27,00
|
|Tam
|6.052
|6.205
|24,94
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|12,06
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,53
|