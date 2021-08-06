***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.08.2021 12:51
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 ve 06.07.2021 tarihli kararları doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı Başlıklı 3. Maddesi, Esas Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 23. maddesi ile Birleşme Hükümleri başlıklı 25. maddeye ilişkin tadil tasarıları T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 05.08.2021 tarihinde onaylandığı hususu bugün şirketimize bildirilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955316
BIST
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En Düşük
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|GENIL
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|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
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|PENTA
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|VBTYZ
|22,98
|141.136.184
|% 9,95
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|EDIP
|4,43
|14.283.444
|% -9,96
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|AGYO
|2,87
|12.503.169
|% -9,75
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|ISGSY
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|85.096.503
|% -8,44
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|KRONT
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|95.916.274
|% -6,80
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|KRSTL
|1,86
|11.105.859
|% -6,53
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|GARAN
|9,28
|1.119.630.731
|% 0,22
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|GENIL
|13,00
|768.951.613
|% 9,98
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|SISE
|8,00
|536.156.424
|% 1,65
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|SASA
|29,98
|517.803.745
|% 1,08
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|THYAO
|12,80
|501.475.898
|% 0,31
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|GARAN
|9,28
|1.119.630.731
|% 0,22
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|EKGYO
|1,82
|179.754.403
|% 0,55
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|IZMDC
|2,84
|276.265.736
|% -5,02
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|YKBNK
|2,47
|172.097.477
|% -0,80
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|SISE
|8,00
|536.156.424
|% 1,65
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|Alış
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|Dolar
|8,5711
|8,5737
|% 0,63
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|Euro
|10,1286
|10,1365
|% 0,29
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|Sterlin
|11,9139
|11,9737
|% 0,70
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|Frank
|9,4210
|9,4777
|% 0,69
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|Riyal
|2,2843
|2,2958
|% 0,86
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|Alış
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|Altın Ons
|1.795
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|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
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|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
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|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
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|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
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|Çeyrek
|794
|812
|1,41
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|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|0,03
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|B. Petrol
|72,08
|72,08
|0,79
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