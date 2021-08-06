***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 ve 06.07.2021 tarihli kararları doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı Başlıklı 3. Maddesi, Esas Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 23. maddesi ile Birleşme Hükümleri başlıklı 25. maddeye ilişkin tadil tasarıları T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 05.08.2021 tarihinde onaylandığı hususu bugün şirketimize bildirilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955316BIST