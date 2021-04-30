***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:43
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.795.119 2.648.840
Satışların Maliyeti
12 -1.726.748 -1.307.791
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.371 1.341.049
BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.371 1.341.049
Genel Yönetim Giderleri
13 -364.016 -150.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.886.478 788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -106.832 -7.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.484.001 1.183.620
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.484.001 1.183.620
Finansman Gelirleri
83.769 611.233
Finansman Giderleri
16 -3.226.132 -3.251.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.341.638 -1.456.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.843 291.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -433.843 291.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.907.795 -1.164.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.907.795 -1.164.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.907.795 -1.164.464
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 0,11200000 -0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.273.362 4.408.934
Dönem Karı (Zararı)
1.907.795 -1.164.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-568.316 2.831.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
741.199 879.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.550 16.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 96.550 16.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.510.982 7.258
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.671.074 2.219.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 433.843 -291.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.117 2.742.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.175 -1.741.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.239 115.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.819 4.367.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.273.362 4.408.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.259 -8.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.259 -8.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.540.046 -10.103.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.943.649 -10.104.478
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.397.190 0
Alınan Faiz
6.413 954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.943 -5.702.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.943 -5.702.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.950.699 8.551.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.668.756 2.849.032
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.668.756 1.950.699
Ticari Alacaklar
640.668 334.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 640.668 334.493
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
6 212.106 76.380
Diğer Dönen Varlıklar
10 62.099 92.653
ARA TOPLAM
2.624.918 2.495.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.624.918 2.495.514
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
659.321 653.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 659.321 653.669
Maddi Duran Varlıklar
7 108.267.211 108.992.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.488 25.626
Peşin Ödenmiş Giderler
6 19.411 1.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.825.834 2.259.677
Diğer Duran Varlıklar
10 2.163.050 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.959.315 114.160.338
TOPLAM VARLIKLAR
115.584.233 116.655.852
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 7.435.263 6.879.753
Ticari Borçlar
494.216 257.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 494.216 257.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 40.702 42.908
Diğer Borçlar
5 7.918 7.017.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 0 7.012.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.918 4.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.560 78.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 131.560 78.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 124.476 57.992
ARA TOPLAM
8.234.135 14.334.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.234.135 14.334.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 27.823.893 29.651.978
Diğer Borçlar
5 4.905.443 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 4.905.443 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
294.618 250.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 294.618 250.870
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.023.954 29.902.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.258.089 44.237.503
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.326.144 72.418.349
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 57.475.737 57.475.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.475.737 57.475.737
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.475.737 57.475.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.722.719 -51.481.669
Net Dönem Karı veya Zararı
1.907.795 2.854.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.326.144 72.418.349
TOPLAM KAYNAKLAR
115.584.233 116.655.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.834 34.703.834
Transferler
919.942 -919.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.670 -1.164.464 -1.148.794 -1.148.794
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 87.497 -28.464.802 -1.164.464 33.555.030 33.555.030
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Transferler
2.854.281 -2.854.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.907.795 1.907.795 1.907.795
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.904.669 28.904.669 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 1.907.795 74.326.144 74.326.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.907.795 -1.164.464
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 15.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 20.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -4.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 0 -4.420
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 15.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.907.795 -1.148.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.907.795 -1.148.794
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933591
BIST