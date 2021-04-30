***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.795.119 2.648.840Satışların Maliyeti12 -1.726.748 -1.307.791TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.068.371 1.341.049BRÜT KAR (ZARAR)1.068.371 1.341.049Genel Yönetim Giderleri13 -364.016 -150.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.886.478 788Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -106.832 -7.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.484.001 1.183.620FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.484.001 1.183.620Finansman Gelirleri83.769 611.233Finansman Giderleri16 -3.226.132 -3.251.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.341.638 -1.456.352Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-433.843 291.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -433.843 291.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.907.795 -1.164.464DÖNEM KARI (ZARARI)1.907.795 -1.164.464Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.907.795 -1.164.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,11200000 -0,06800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.273.362 4.408.934Dönem Karı (Zararı)1.907.795 -1.164.464Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-568.316 2.831.289Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler741.199 879.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler96.550 16.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 96.550 16.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.510.982 7.258Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.671.074 2.219.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 433.843 -291.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.117 2.742.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-306.175 -1.741.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler236.239 115.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.819 4.367.420Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.273.362 4.408.934YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.259 -8.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.259 -8.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.540.046 -10.103.524Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.943.649 -10.104.478İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.397.190 0Alınan Faiz6.413 954YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281.943 -5.702.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281.943 -5.702.729DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.950.699 8.551.761DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.668.756 2.849.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.668.756 1.950.699Ticari Alacaklar640.668 334.493İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 640.668 334.493Diğer Alacaklar41.289 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 41.289 41.289Peşin Ödenmiş Giderler6 212.106 76.380Diğer Dönen Varlıklar10 62.099 92.653ARA TOPLAM2.624.918 2.495.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.624.918 2.495.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar659.321 653.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 659.321 653.669Maddi Duran Varlıklar7 108.267.211 108.992.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.488 25.626Peşin Ödenmiş Giderler6 19.411 1.074Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.825.834 2.259.677Diğer Duran Varlıklar10 2.163.050 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.959.315 114.160.338TOPLAM VARLIKLAR115.584.233 116.655.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 7.435.263 6.879.753Ticari Borçlar494.216 257.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 494.216 257.977Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 40.702 42.908Diğer Borçlar5 7.918 7.017.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 0 7.012.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.918 4.445Kısa Vadeli Karşılıklar131.560 78.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 131.560 78.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 124.476 57.992ARA TOPLAM8.234.135 14.334.655TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.234.135 14.334.655UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 27.823.893 29.651.978Diğer Borçlar5 4.905.443 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 4.905.443 0Uzun Vadeli Karşılıklar294.618 250.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 294.618 250.870TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.023.954 29.902.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.258.089 44.237.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.326.144 72.418.349Ödenmiş Sermaye11 31.095.331 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 57.475.737 57.475.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.475.737 57.475.737Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.475.737 57.475.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.722.719 -51.481.669Net Dönem Karı veya Zararı1.907.795 2.854.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.326.144 72.418.349TOPLAM KAYNAKLAR115.584.233 116.655.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.834 34.703.834Transferler919.942 -919.942 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.670 -1.164.464 -1.148.794 -1.148.794Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 87.497 -28.464.802 -1.164.464 33.555.030 33.555.030Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349Transferler2.854.281 -2.854.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.907.795 1.907.795 1.907.795Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.904.669 28.904.669 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 1.907.795 74.326.144 74.326.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.907.795 -1.164.464DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 15.670Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 20.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -4.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 0 -4.420Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 15.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.907.795 -1.148.794Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.907.795 -1.148.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933591BIST