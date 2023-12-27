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***PAMEL* *VERTU* *ACSEL* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

27.12.2023 14:36
***PAMEL* *VERTU* *ACSEL* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***PAMEL******VERTU******ACSEL******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler [VERTU, ACSEL, PAMEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Verusa Holding A.Ş. ve iştirakleri hakkında, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yapıldığı anlaşılan gerçek dışı iddia ve söylentilere ilişkin olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi ve açıklama taleplerine istinaden SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 8. ve 9. maddeleri kapsamında iş bu açıklama yapılmaktadır.
Öncelikle, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu söz konusu değildir.
Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yayılan haberlerde yer alan adli soruşturma ile Şirketimiz Verusa Holding A.Ş. ve iştiraklerinin hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, şirketlerimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Öte yandan söz konusu asılsız söylenti ve haberlerle ilgili gerekli hukuki işlemler de başlatılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229666


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