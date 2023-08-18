***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.08.2023 18:53
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAPIL.E payında 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187355
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,4753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.645,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0873
|27,0928
|% 0,05
|
|Euro
|29,4805
|29,4878
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4324
|34,6051
|% 0,07
|
|Frank
|30,6098
|30,7942
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2046
|7,2407
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,54
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,47
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
|
|Yarım
|5.548
|5.599
|10,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem