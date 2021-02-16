***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
16.02.2021 13:43
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
PAPILON SAVUNMA 50 17/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909904
BIST
14:071.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:076,9012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0630
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9005
14:078,4018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0528
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:07405,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,88
|Açılış
|: 405,35
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.765.051
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.755.458
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,20
|1.587.606.872
|% 1,01
|
|GUBRF
|79,05
|1.078.415.844
|% 8,07
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|954.327.202
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.918.629
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,56
|697.918.922
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.379.687
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|373.505.570
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|611.328.816
|% 1,75
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9000
|6,9012
|% -0,90
|
|Euro
|8,3978
|8,4018
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6078
|9,6560
|% -0,48
|
|Frank
|7,7597
|7,8064
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,46
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-14,69
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-7,10
|
|Çeyrek
|650
|665
|-3,55
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,21
|
Seans Raporu
14:07
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-
14:21KRTEK
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 086 adet işlem
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14:20XU100
Endeks 1, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 18, 194.00 milyon TL de
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14:20DNISI
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 416, 971 adet işlem
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14:19ERBOS
Yüzde 4.07 oranında artışla 74.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 619 adet işlem
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14:18DERIM
Yüzde 6.54 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 732 adet işlem