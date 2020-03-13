***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:04
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827906
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
18:056,3159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05322,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,24
|Açılış
|: 322,60
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9139
|7,9536
|% 0,04
|
|Frank
|6,6738
|6,7140
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6780
|1,6864
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,20
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,64
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|0,85
|