***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:17
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832689
BIST
13:1989.896
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -1.632,01
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
13:196,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0658
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
13:197,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
13:19337,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,53
|Açılış
|: 337,03
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|113.128
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|24.725.817
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|SASA
|7,25
|130.275.927
|% 9,85
|
|RTALB
|5,76
|6.295.767
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.423.265
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,80
|3.514.049
|% -9,39
|
|ISBTR
|31.333,10
|31.333
|% -8,46
|
|THYAO
|9,14
|846.381.019
|% -1,19
|
|GARAN
|7,98
|433.466.665
|% 0,50
|
|ASELS
|23,50
|408.265.551
|% -3,13
|
|ECILC
|5,05
|284.995.156
|% 4,12
|
|IPEKE
|8,04
|200.392.640
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,86
|102.072.626
|% 2,38
|
|ODAS
|1,30
|133.541.906
|% -2,26
|
|IHLAS
|0,46
|46.077.879
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|846.381.019
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,91
|149.944.388
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8690
|7,9085
|% 1,12
|
|Frank
|6,6754
|6,7156
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7140
|1,7226
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,29
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|-0,39
|