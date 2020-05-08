***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 16:31
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843686
BIST
16:3798.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -228,38
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:377,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:377,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:37393,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.022.175
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.480.294
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,28
|233.460.899
|% -7,46
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,53
|969.793.959
|% -2,69
|
|GARAN
|7,95
|680.865.644
|% -0,87
|
|HALKB
|5,35
|559.944.700
|% 3,08
|
|AFYON
|2,87
|556.468.051
|% 3,24
|
|ISFIN
|3,54
|544.583.259
|% 5,99
|
|KRDMD
|2,53
|969.793.959
|% -2,69
|
|AFYON
|2,87
|556.468.051
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,11
|378.327.892
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,54
|544.583.259
|% 5,99
|
|ALBRK
|1,31
|147.961.600
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7918
|8,8359
|% 0,22
|
|Frank
|7,3088
|7,3529
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8934
|1,9029
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,98
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.569
|0,20
|
|Tam
|2.586
|2.636
|0,20
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|0,10
|
|Çeyrek
|629
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,49
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