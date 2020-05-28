***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 15:18
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847277
BIST
15:05105.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 513,36
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:056,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:057,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
15:05377,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,94
|Açılış
|: 377,31
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
|154.163.731
|% 10,00
|
|KENT
|520,90
|11.777.092
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.790.932
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.202.771
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.621.325
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|5.854.800
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.664.551
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.453.496.997
|% 2,51
|
|GARAN
|7,76
|1.710.414.352
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,40
|853.279.828
|% 0,51
|
|ASELS
|30,14
|550.740.153
|% 0,20
|
|AKBNK
|5,67
|504.121.071
|% 1,25
|
|GARAN
|7,76
|1.710.414.352
|% 1,57
|
|THYAO
|12,64
|2.453.496.997
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|220.773.654
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|263.174.055
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,96
|337.871.876
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3284
|8,3702
|% 0,58
|
|Frank
|6,9985
|7,0407
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8099
|1,8190
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,95
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.477
|30,70
|
|Tam
|2.518
|2.553
|43,00
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,40
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,49
|35,49
|0,89
|