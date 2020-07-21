***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:16
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860838
BIST
17:10120.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 745,10
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
17:106,8452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:107,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:10404,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,00
|Açılış
|: 404,84
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.113.105
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.397
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.442
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|17.279.630
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.836.336
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.712.892
|% -9,99
|
|FMIZP
|73,90
|111.961.147
|% -8,26
|
|DITAS
|28,42
|5.330.828
|% -5,58
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.716.602.522
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,30
|804.213.962
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,33
|772.252.796
|% -1,66
|
|AFYON
|4,75
|770.589.809
|% 9,95
|
|ADESE
|2,64
|682.907.182
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,30
|804.213.962
|% 0,00
|
|ADESE
|2,64
|682.907.182
|% 5,18
|
|GSDHO
|2,41
|507.191.929
|% 7,59
|
|GARAN
|8,09
|1.716.602.522
|% 2,41
|
|ODAS
|2,82
|588.154.042
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6752
|8,7187
|% 0,23
|
|Frank
|7,2629
|7,3067
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|22,27
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,15
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.651
|27,50
|
|Tam
|2.708
|2.720
|28,30
|
|Yarım
|1.315
|1.330
|13,90
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|1,49
|
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