***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:37
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861086
BIST
13:36118.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 687,70
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:366,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:367,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:36408,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,65
|Açılış
|: 408,46
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.485.999
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.392.696
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.031.167
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,28
|82.139.879
|% -8,17
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|3.421.182.489
|% 5,31
|
|ASELS
|33,26
|999.974.797
|% 2,84
|
|GARAN
|8,00
|612.219.897
|% 0,76
|
|AFYON
|4,76
|424.836.673
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,09
|348.522.349
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,38
|3.421.182.489
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,09
|348.522.349
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,76
|192.778.535
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,77
|184.824.549
|% 1,72
|
|AFYON
|4,76
|424.836.673
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6508
|8,6941
|% -0,08
|
|Frank
|7,3129
|7,3569
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|23,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,70
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|