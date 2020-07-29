***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:04
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862972
BIST
12:331.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -8,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:336,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9662
En Düşük
6,9132
12:338,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2075
En Düşük
8,1145
12:33437,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,96
|Açılış
|: 437,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.236.607
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.769.354
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.046.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.118.455
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.062.208
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|GARAN
|7,34
|495.695.986
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|THYAO
|10,97
|269.158.922
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|TSKB
|1,17
|162.362.556
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|143.731.462
|% -0,60
|
|ODAS
|2,53
|171.716.033
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,23
|142.718.449
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0010
|9,0461
|% 0,72
|
|Frank
|7,5743
|7,6200
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8505
|1,8598
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.900
|4,00
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,20
|
|Yarım
|1.436
|1.455
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|