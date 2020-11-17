***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:20
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888817
BIST
12:021.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -19,23
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.272
12:027,7401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:029,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1933
En Düşük
9,1109
12:02470,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,47
|Açılış
|: 470,34
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:00
|SAFKR
|7,92
|42.024.114
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.393.941
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.206.886
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,66
|1.858.574.020
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|590.094.135
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|559.298.604
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,06
|442.171.574
|% -3,96
|
|THYAO
|11,56
|421.468.326
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,90
|559.298.604
|% 0,53
|
|GARAN
|8,66
|1.858.574.020
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,78
|399.625.435
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,28
|590.094.135
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|144.835.227
|% -1,97
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7405
|% 0,44
|
|Euro
|9,1883
|9,1934
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,2016
|10,2527
|% 0,57
|
|Frank
|8,4622
|8,5132
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,17
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:12SKTAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 824 adet işlem
-
12:11BFREN
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 1, 042.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 322 adet işlem
-
12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, MGROS, EREGL
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 01 kaybederek (% -1.20 ) 1, 154
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, VAKKO, SAFKR, YESIL, MARKA