***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 11:29
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890270
BIST
14:151.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:157,8144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0573
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:159,3204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0676
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:15454,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,91
|Açılış
|: 454,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAFKR
|13,87
|14.983.524
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.578.077
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.338.733
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,39
|1.972.695.885
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,21
|1.770.152.558
|% 6,25
|
|KRDMD
|5,22
|1.339.782.068
|% 0,77
|
|PETKM
|4,22
|1.124.176.859
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,60
|957.077.360
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,21
|1.770.152.558
|% 6,25
|
|PETKM
|4,22
|1.124.176.859
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,22
|1.339.782.068
|% 0,77
|
|GARAN
|9,39
|1.972.695.885
|% 0,54
|
|IHLGM
|1,31
|266.109.336
|% 3,15
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8089
|7,8143
|% -0,73
|
|Euro
|9,3135
|9,3223
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,3857
|10,4378
|% -0,89
|
|Frank
|8,5839
|8,6356
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0776
|2,0881
|% -0,68
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-2,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|2.997
|3.079
|-41,17
|
|Yarım
|1.449
|1.489
|-19,91
|
|Çeyrek
|727
|745
|-9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
14:13
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14:29VANGD
Yüzde 8.74 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 063 adet işlem
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14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 8 artarak (% 0.12 ) 1, 495
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14:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, KRDMD
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14:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, KRDMD
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14:28XU100
Endeks 1, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 18, 462.00 milyon TL de