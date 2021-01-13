***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 14:31
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901852
BIST
16:241.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:247,4256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:249,0473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0567
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:24442,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,23
|Açılış
|: 442,77
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.511.926
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|36.692.674
|% -9,29
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|RODRG
|16,17
|12.979.004
|% -7,02
|
|THYAO
|13,08
|2.075.873.446
|% 1,71
|
|SISE
|7,76
|1.807.441.112
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,82
|1.542.036.389
|% 8,52
|
|OTKAR
|438,00
|1.242.525.530
|% 6,86
|
|TCELL
|17,01
|1.171.678.575
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,82
|1.542.036.389
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,43
|861.815.200
|% -0,82
|
|TSKB
|1,88
|652.371.890
|% -1,05
|
|SISE
|7,76
|1.807.441.112
|% 1,57
|
|ZOREN
|3,10
|616.766.483
|% 4,73
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4239
|7,4256
|% -0,39
|
|Euro
|9,0417
|9,0473
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,1394
|10,1902
|% -0,18
|
|Frank
|8,3364
|8,3867
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% -0,23
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,02
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-7,41
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,58
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
16:24
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16:33COSMO
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16:31XU030
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16:31OTKAR
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16:30OZBAL
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