***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 15:23
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911374
BIST
15:191.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.555
15:197,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0415
En Düşük
6,9534
15:198,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5491
En Düşük
8,4299
15:19405,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,72
|Açılış
|: 405,74
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
406,25
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:19
|DERIM
|12,76
|29.679.847
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|55.560.330
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.099.571
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.215.771.475
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.215.771.475
|% -10,00
|
|THYAO
|12,59
|1.443.527.436
|% 2,36
|
|KOZAL
|139,20
|1.248.804.513
|% -3,93
|
|VAKBN
|4,70
|890.364.479
|% -2,08
|
|KARSN
|5,38
|796.575.989
|% 3,26
|
|TSKB
|1,79
|397.774.560
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,70
|890.364.479
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,45
|404.026.479
|% 0,41
|
|KARSN
|5,38
|796.575.989
|% 3,26
|
|ODAS
|4,09
|543.159.827
|% 2,25
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0334
|7,0368
|% 0,79
|
|Euro
|8,5398
|8,5462
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,8230
|9,8723
|% 0,76
|
|Frank
|7,7942
|7,8412
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8669
|1,8763
|% 0,61
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|12,74
|
|Altın Gr.
|406
|406
|5,74
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.680
|2.748
|36,19
|
|Yarım
|1.295
|1.329
|17,51
|
|Çeyrek
|650
|665
|8,76
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,09
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,59
|