***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:41
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929471
BIST
10:331.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.375
10:338,0886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:339,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0377
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:33460,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 460,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:31
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.102.455
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|8.641.825
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|MARKA
|6,47
|1.982.921
|% 6,07
|
|LUKSK
|53,85
|2.764.961
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,46
|33.844.421
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|ANELE
|5,01
|21.138.247
|% -8,74
|
|EDIP
|2,03
|500.457
|% -8,14
|
|GARAN
|7,13
|356.144.836
|% 1,86
|
|PETKM
|6,53
|204.666.151
|% -1,21
|
|EREGL
|18,02
|150.983.230
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,39
|111.591.486
|% 1,51
|
|SISE
|7,28
|86.928.965
|% 0,14
|
|GARAN
|7,13
|356.144.836
|% 1,86
|
|PETKM
|6,53
|204.666.151
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,12
|64.838.147
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,46
|33.844.421
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|28.475.872
|% 0,78
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0844
|8,0901
|% 0,02
|
|Euro
|9,7703
|9,7761
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,3133
|11,3700
|% 0,34
|
|Frank
|8,8290
|8,8822
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,25
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,60
|
Seans Raporu
10:31
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