***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:06
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930080
BIST
15:511.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -24,42
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:518,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0731
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:519,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:51469,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,88
|Açılış
|: 469,70
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.672.289
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.721.648
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.162.556
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SEYKM
|20,18
|23.607.927
|% -9,99
|
|OSMEN
|24,70
|926.309
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|PETKM
|6,48
|813.559.821
|% -1,37
|
|EREGL
|18,28
|794.709.408
|% 0,27
|
|GARAN
|6,97
|759.132.233
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,06
|478.789.347
|% -1,94
|
|THYAO
|10,93
|364.356.353
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,06
|321.903.925
|% -2,83
|
|PETKM
|6,48
|813.559.821
|% -1,37
|
|GARAN
|6,97
|759.132.233
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.386.728
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|150.737.874
|% -1,09
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1622
|8,1690
|% 0,76
|
|Euro
|9,8210
|9,8279
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,3498
|11,4068
|% 0,71
|
|Frank
|8,8769
|8,9303
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% 0,89
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|6,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,86
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|24,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,13
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|-1,46
|