***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 13:58
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954114
BIST
15:131.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,86
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
15:138,3569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0812
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
15:139,9723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0642
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
15:13485,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -7,19
|Açılış
|: 485,05
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler15:13
|IDGYO
|3,30
|74.279.486
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.291.700
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.038.944
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.408.769
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.171.843
|% -9,97
|
|KARYE
|9,95
|78.507.132
|% -8,72
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,22
|627.696.750
|% -7,66
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,22
|627.696.750
|% -7,66
|
|GARAN
|8,58
|613.818.964
|% 0,70
|
|ASELS
|15,94
|558.834.283
|% 2,77
|
|THYAO
|12,92
|419.116.950
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,46
|388.728.321
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,46
|388.728.321
|% 2,93
|
|KARSN
|4,22
|627.696.750
|% -7,66
|
|ODAS
|1,32
|187.886.427
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,82
|248.491.195
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|95.457.687
|% -0,76
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3529
|8,3569
|% -0,96
|
|Euro
|9,9073
|9,9723
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,5648
|11,6228
|% -1,12
|
|Frank
|9,1847
|9,2400
|% -1,01
|
|Riyal
|2,2198
|2,2309
|% -1,04
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,34
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,45
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28DGATE
Yüzde 4.82 oranında artışla 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 472 adet işlem
-
15:27ATAGY
Yüzde 7.80 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 476, 314 adet işlem
-
15:25PRZMA
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 819, 250 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 18 artarak (% 0.34 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, IDGYO, SUMAS, DAGI, BURCE, ORMA, KTSKR, BURVA, IZFAS, INTEM