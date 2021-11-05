***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 11:59
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975086
BIST
11:441.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:449,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:4411,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0136
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:44562,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,88
|Açılış
|: 562,50
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KONTR
|81,30
|152.231.757
|% 8,76
|
|GEDZA
|17,49
|15.658.821
|% 7,43
|
|DOBUR
|68,35
|13.352.857
|% 7,22
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,71
|3.172.812
|% 6,00
|
|BASGZ
|25,24
|2.703.204
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.976.345
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,12
|21.589.005
|% -6,88
|
|RODRG
|14,23
|1.173.027
|% -5,51
|
|DARDL
|2,81
|31.718.641
|% -4,75
|
|THYAO
|17,06
|892.517.954
|% 0,53
|
|GARAN
|10,52
|848.528.123
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,20
|440.478.324
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,09
|324.486.056
|% 1,95
|
|ASELS
|16,76
|283.232.403
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,09
|324.486.056
|% 1,95
|
|TSKB
|1,53
|170.526.111
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|848.528.123
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,96
|158.688.322
|% -0,67
|
|THYAO
|17,06
|892.517.954
|% 0,53
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7243
|9,7261
|% 0,45
|
|Euro
|11,2315
|11,2398
|% 0,12
|
|Sterlin
|13,0615
|13,1270
|% 0,06
|
|Frank
|10,6127
|10,6766
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5861
|2,5991
|% 0,33
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,88
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|0,55
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:54EGEEN
Yüzde 4.89 oranında artışla 1, 378.30 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 392 adet işlem
-
11:53EGEEN
Yüzde 4.81 oranında artışla 1, 377.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 152 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 1, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 6, 941.00 milyon TL de
-
11:52KONTR
Yüzde 7.49 oranında artışla 80.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 805 adet işlem
-
11:51TEZOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 14.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 392, 771 adet işlem