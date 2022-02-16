***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 17:18
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002107
BIST
17:452.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:4513,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0147
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:4515,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:45827,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 9,30
|Açılış
|: 827,80
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.113.330
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|72.408.018
|% 9,94
|
|ARMDA
|69,75
|10.923.028
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.749.107
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.538.855
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,18
|6.426.128.299
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,66
|2.100.100.961
|% -1,77
|
|EREGL
|28,18
|1.811.667.439
|% 0,00
|
|TUPRS
|191,80
|1.364.460.414
|% -1,94
|
|GARAN
|11,84
|1.196.875.383
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|888.907.279
|% -0,25
|
|THYAO
|29,18
|6.426.128.299
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,66
|2.100.100.961
|% -1,77
|
|EKGYO
|2,30
|406.209.207
|% -2,54
|
|BUCIM
|1,87
|183.833.007
|% 9,36
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6063
|13,6137
|% 0,12
|
|Euro
|15,4785
|15,4908
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,4792
|18,5719
|% 0,28
|
|Frank
|14,7126
|14,8012
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6129
|3,6310
|% 0,02
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|20,97
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,94
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,02
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|