***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 16:27
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005109
BIST
16:361.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -19,73
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:3613,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0208
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:3615,5549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0755
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:36848,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,98
|Açılış
|: 848,69
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.766.836
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.168.956
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|94.808.469
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|9.710.997
|% -9,59
|
|AEFES
|24,60
|59.890.087
|% -8,35
|
|AGESA
|21,12
|3.653.579
|% -8,01
|
|PKENT
|390,90
|9.765.692
|% -7,81
|
|IHEVA
|1,00
|37.732.844
|% -7,41
|
|THYAO
|25,76
|3.767.120.345
|% -5,64
|
|KRDMD
|11,73
|2.103.230.565
|% 3,62
|
|EREGL
|30,98
|1.971.986.149
|% -0,58
|
|TUPRS
|190,90
|1.227.467.427
|% 6,11
|
|GARAN
|11,14
|998.273.901
|% -2,11
|
|YKBNK
|3,54
|664.931.515
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,73
|2.103.230.565
|% 3,62
|
|THYAO
|25,76
|3.767.120.345
|% -5,64
|
|EKGYO
|1,99
|269.294.850
|% -2,45
|
|HUNER
|2,58
|329.108.167
|% -3,37
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8067
|13,8163
|% 0,15
|
|Euro
|15,5123
|15,5549
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,4505
|18,5431
|% 0,02
|
|Frank
|14,9088
|14,9987
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6694
|3,6878
|% 0,08
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|22,34
|
|Altın Gr.
|847
|847
|8,72
|
|Cumhuriyet
|5.646
|5.732
|30,00
|
|Tam
|5.611
|5.757
|25,32
|
|Yarım
|2.712
|2.785
|12,25
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|4,10
|