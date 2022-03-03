***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 10:00
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006738
BIST
13:212.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 33,62
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:2114,1451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0553
|Açılış
|: 14,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:2115,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:21878,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,43
|Açılış
|: 878,70
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:21
|PKENT
|374,00
|8.398.541
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|IHAAS
|11,68
|2.637.820
|% 9,16
|
|MAALT
|237,80
|20.045.274
|% 8,98
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,39
|54.878.067
|% -6,09
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,52
|99.208.807
|% -5,05
|
|KRDMD
|13,27
|1.638.738.095
|% 3,19
|
|THYAO
|26,06
|1.447.547.696
|% 0,31
|
|ASELS
|24,10
|1.308.844.206
|% 4,97
|
|EREGL
|35,56
|970.361.734
|% 3,13
|
|KOZAL
|126,80
|748.533.642
|% 8,19
|
|KRDMD
|13,27
|1.638.738.095
|% 3,19
|
|YKBNK
|3,67
|281.355.727
|% 0,55
|
|PETKM
|7,87
|521.187.245
|% 3,01
|
|THYAO
|26,06
|1.447.547.696
|% 0,31
|
|ASELS
|24,10
|1.308.844.206
|% 4,97
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1415
|14,1451
|% 0,39
|
|Euro
|15,7078
|15,7186
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8851
|18,9798
|% 0,34
|
|Frank
|15,3196
|15,4119
|% 0,48
|
|Riyal
|3,7601
|3,7790
|% 0,43
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,76
|
|Altın Gr.
|877
|877
|4,82
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.798
|5.942
|15,88
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,68
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,68
|