***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 10:28
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009433
BIST
10:342.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,42
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.052
En Düşük
2.043
10:3414,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1286
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9831
En Düşük
14,8075
10:3416,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1371
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5186
En Düşük
16,3012
10:34955,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,37
|Açılış
|: 955,40
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GRSEL
|10,96
|8.308.973
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.511.383
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|37.857.965
|% 8,00
|
|DOAS
|52,50
|33.062.870
|% 5,29
|
|EUYO
|3,25
|4.878.256
|% 4,50
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|PAPIL
|19,40
|2.961.115
|% -3,00
|
|MPARK
|29,14
|5.478.076
|% -2,87
|
|KRDMD
|15,09
|588.269.469
|% -1,82
|
|THYAO
|26,08
|536.827.036
|% 1,32
|
|ASELS
|24,86
|333.342.056
|% 1,80
|
|TTKOM
|10,14
|322.077.310
|% 4,00
|
|SISE
|13,34
|321.068.690
|% 1,37
|
|ODAS
|1,52
|132.368.741
|% 0,66
|
|KRDMD
|15,09
|588.269.469
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,13
|79.301.914
|% 0,47
|
|FORMT
|1,08
|37.857.965
|% 8,00
|
|TTKOM
|10,14
|322.077.310
|% 4,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9674
|14,9712
|% 0,79
|
|Euro
|16,4688
|16,5018
|% 0,96
|
|Sterlin
|19,4985
|19,5963
|% 0,80
|
|Frank
|15,9895
|16,0858
|% 0,74
|
|Riyal
|3,9711
|3,9910
|% 0,77
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|953
|954
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|