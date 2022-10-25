***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:51
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074022
BIST
15:483.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -25,79
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.948
15:4818,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:4818,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:48982,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,71
|Açılış
|: 982,62
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:48
|VKING
|11,00
|5.716.742
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|281.368.992
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.617.116
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.198.221
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.621.450
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|233.255.413
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|72.809.513
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|64.952.905
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|4.255.216.266
|% 1,81
|
|SISE
|33,58
|2.983.618.203
|% 3,45
|
|SASA
|102,80
|2.394.054.525
|% 2,80
|
|AKBNK
|15,60
|2.332.895.219
|% 0,91
|
|YKBNK
|9,62
|2.160.877.498
|% 2,67
|
|SKBNK
|2,10
|985.385.775
|% 6,06
|
|TSKB
|3,11
|1.373.073.959
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,60
|1.874.536.165
|% -0,65
|
|YKBNK
|9,62
|2.160.877.498
|% 2,67
|
|ISCTR
|9,90
|2.150.827.476
|% 2,48
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5898
|18,6116
|% 0,15
|
|Euro
|18,3745
|18,3923
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,0331
|21,1386
|% 0,56
|
|Frank
|18,4796
|18,5910
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,07
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-8,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.633
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|-0,82
|