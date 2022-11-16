***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:07
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080310
BIST
14:554.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 78,95
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:5518,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:5519,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1313
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:551.067,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.067,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BURVA
|44,44
|28.508.337
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.000.627
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|106.598.282
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|83.466.605
|% 9,99
|
|HEKTS
|51,25
|2.271.264.288
|% 9,98
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.145.067
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|350.187.547
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.724.424
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,44
|5.948.802.121
|% 6,02
|
|THYAO
|106,40
|5.784.961.318
|% -2,39
|
|ISCTR
|10,32
|5.063.826.255
|% 6,06
|
|AKBNK
|17,26
|4.553.100.841
|% 6,61
|
|EREGL
|37,66
|4.163.353.998
|% 0,16
|
|YKBNK
|11,44
|5.948.802.121
|% 6,02
|
|ISCTR
|10,32
|5.063.826.255
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,43
|1.101.154.262
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.365.306.331
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,64
|2.135.596.002
|% 1,44
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6126
|18,6171
|% 0,08
|
|Euro
|19,3952
|19,4027
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,0827
|22,1934
|% 0,38
|
|Frank
|19,7203
|19,8391
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.086
|7.197
|2,00
|
|Yarım
|3.441
|3.519
|2,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,24
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|0,19
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10SEGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 070, 890 adet işlem
-
15:09GWIND
Yüzde 9.93 oranında artışla 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 634 adet işlem
-
15:08HEDEF
Yüzde 9.62 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 687, 185 adet işlem
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 31 artarak (% 2.24 ) 5, 180
-
15:07XU100
Endeks 4, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de